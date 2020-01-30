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Giriş Tarihi : 30-01-2020 16:57

Elazığ depremiyle ilgili 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ depreminde yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açıldığı bildirildi.

Elazığ depremiyle ilgili 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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