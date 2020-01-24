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Giriş Tarihi : 24-01-2020 12:48

FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ankara

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.

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ETİKETLER: Fetö Askeri yargıtay Genel Kurmay Muharrem Köse
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