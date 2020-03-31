Ford ve GE 100 günde 50 bin ventilatör üretecek

ABD'li otomotiv şirketi Ford, tıbbi cihaz üreticisi General Electric Healthcare ile yeni tip koronavirüs hastalarına yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki 100 günde 50 bin ventilatör üreteceğini duyurdu.

Washington

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Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un General Electric (GE) Healthcare iş birliğinde, Airon Corporation şirketinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı ventilatör tasarımını üreteceği bildirildi.

Açıklamada, üretimin Ford'un Michigan'daki tesisinde 20 Nisan'da başlanmasının planlandığı ve 100 gün içerisinde 50 bin ventilatörün üretileceği kaydedildi.

Ventilatörler elektriğe ihtiyaç duymadan hava basıncıyla çalışacak

Daha sonra ayda 30 bin adet ventilatör üretme kapasitesinin edinileceğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu ventilatörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ihtiyaçlarına yanıt vereceği ve elektriğe ihtiyaç duymadan hava basıncıyla çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada, nisan sonuna kadar 1500, mayıs sonuna kadar 12 bin, 4 Temmuz'a kadar 50 bin ventilatör üretilmesinin planlandığı ve ABD hükümetinin 100 günde 100 bin ventilatör hedefine ulaşmasına yardımcı olunacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta Twitter hesabından, Ford, General Motors ve Tesla'nın Kovid-19 salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıklamıştı. Daha sonra ventilatör üretiminde General Motors ile anlaşmazlığa düşen Trump, Ford'a "hızlı bir şekilde ventilatör üretme" çağrısında bulunmuştu.

Trump, 28 Mart'ta ise Kovid-19 ile mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirterek, 100 günde 100 bin ilave ventilatörün üretileceği ya da tedarik edileceğini bildirmişti.

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