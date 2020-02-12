DÜNYA
Giriş Tarihi : 12-02-2020 16:59

Putin ve Conte Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Putin ve Conte Libya krizini görüştü

Moskova

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesinde Libya krizinin ele alındığı belirtilerek "Putin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla Libya meselesinin çözümüne ilişkin geliştirilen parametreler üzerinde Libya'daki taraflarla uzlaşılması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Libya'daki durumun iyileşmesiyle ilgili ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

 

ETİKETLER: putin conte libya krizi rusya
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