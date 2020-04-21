SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-04-2020 05:10

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Kovid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

Geneve

 

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ETİKETLER: korona virüs
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