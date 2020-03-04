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Giriş Tarihi : 04-03-2020 09:46

Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak için yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan kara sularında geri itilince Türk sahil güvenliği unsurlarınca kurtarıldı.

Yunan kara sularında geri itilen düzensiz göçmenleri Türk sahil güvenliği kurtardı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi açıklarından dün sabah denize açılan bir grup düzensiz göçmen, Yunan kara sularına girince bu ülkenin sahil güvenliğine yakalandı.

Fırtına nedeniyle zorlanan göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına doğru geri itildi.

Botta batma tehlikesi geçiren 49 Afganistan uyruklu, bunun üzerine Türk sahil güvenliğinden yardım talebinde bulundu.

Bulundukları bölgeden kurtarılan göçmenler, daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldü.

 

ETİKETLER: yunan kara suları düzensiz göçmen türk sahil güvenliği
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