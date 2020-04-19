Çin’de 16, Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası saptandı

Asya ülkelerinden Güney Kore’de 8 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, Çin’de ise 16 vaka saptandı.

Ankara

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