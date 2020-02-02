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Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçtu

Girit ile Kıbrıs adaları arasında bir noktada bulunan Fransız uçak gemisi "Charles De Gaulle"den havalanan iki "Rafale" tipi savaş uçağı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.