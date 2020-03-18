SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-03-2020 01:52

Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.

Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor

Moskova

 

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu ile yaptığı toplantıda, ülkede Kovid-19’a karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’da Kovid-19’un tespiti için yeni bir taşınabilir hızlı test cihazının geliştirildiği bilgisini paylaşan Putin, bu cihazın dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti. Putin, "Rusya’nın finanse ettiği ve Japon uzmanlarla geliştirilen taşınabilir hızlı Kovid-19 test cihazının nisan ayında üretimine geçilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

Ülkedeki doktor ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını isteyen Putin, uzaktan reçetesiz ilaçların alımı konusunda da karar imzaladığını ve sağlık malzemeleri ile ilaç rezervlerinin artırılacağını belirtti.

Putin, Kovid-19 konusunda halka da çağrıda bulunarak, "En katı ve sert kontrolü sağlamak gerekiyor. Vatandaşlardan alınan önlemleri anlayışla karşılamalarını istiyorum." dedi.

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