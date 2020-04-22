Avrupa'daki bazı ülkeler, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla katı tedbirler alan Avrupa ülkelerinden bazıları, vakalardaki artış hızının yavaşlamasıyla tedbirleri de gevşetmeye devam ediyor.

Saraybosna

Çekya Başbakanı Andrej Babis, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 Mart'ta ilan edilen daha sonra nisan sonuna kadar uzatılan acil durumun, tekrar uzatılmasından yana olmadığını belirtti.

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