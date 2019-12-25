Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. -

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Ayrıca Gaziantep Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Yalova Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Fakültesi kuruldu.

Karar kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Bitlis Eren Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Trakya Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

Berlin'de Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi kurulacak

Söz konusu karar ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün adı Afet Yönetimi Enstitüsü olarak değiştirildi.

Ayrıca Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi kurulması kararlaştırıldı.

Bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas ala ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanı, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Burdur'daki İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Zincirlikuyu mahallesi ile Konya'nın Ilgın ilçesi Şıhcarullah mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanların da "riskli alan" olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan alan "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlenirken, Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları da değiştirildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan bölge de "yenileme alanı" olarak belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehsuvarbey mahallesinde bulunan ve yenileme alanı kapsamına giren, mülkiyeti Hazineye ait 53 metrekarelik taşınmaz bedelsiz olarak Fatih Belediye Başkanlığına devredildi.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Murgul Belediyesine katılması kararı verildi.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliğinin statüsü İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 200 milyon liraya çıkarıldı.

Antalya sınırları içerisinde bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değiştirildi.

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