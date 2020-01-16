DÜNYA
Giriş Tarihi : 16-01-2020 08:48

'Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte'

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına tepki göstererek, bu "pervasız" hareketin basın özgürlüğüne zarar verdiğini belirtti. .

'Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte'

Londra

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (ABNA-SE) açıklamasında Anadolu Ajansı (AA) ve gözaltına alınan çalışanlarına destek verildi.

Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldıBM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığından AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın çağrısıAA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu: Susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yaptılarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil

AA ofisine yönelik baskından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadesi kullanıldı.

Herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltında tutulan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapıldı.

"Demokratik değerleri doğrudan tehdit eden herhangi bir hareketi hoş göremeyiz"

ABNA-SE'nin üyelerini desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "İfade özgürlüğü hakkımız ile demokratik değerleri doğrudan tehdit eden herhangi bir hareketi hoş göremeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgesel haber ajansları arasında tam bir iş birliği sağlamak ve bölgede barış, dostluk, güvenlik ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1995'te kurulan ABNA-SE'nin üyeleri arasında AA da yer alıyor.

 

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ETİKETLER: mısır polisi AA
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