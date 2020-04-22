Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 3 milyonu aşkın başvuru oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 270 bine yakın firmadan 3 milyonun üzerinde işçi için başvuru yapıldığını söyledi.

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), video konferans yöntemi ile "Kısa Çalışma Ödeneği"ne ilişkin program düzenledi. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bürokratlar katıldı.

Pandemi sürecinde SGK ve İŞKUR'un hizmetlerini kolaylaştırıcı adımlar atıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik istikrar kalkanı paketinin açıklandığını anlatan Selçuk, paketin 100 milyar liralık kaynağa karşılık geldiğini hatırlattı.

Paketten sonra da ekonomik ve toplumsal hayatta eşine rastlanmadık tedbirleri hayata geçirmeye başladıklarını söyleyen Selçuk, bunların başında Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamlı şekilde devreye sokulmasının geldiğini belirtti.

Selçuk, ödenekten yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı 600'den 450 güne, 120 günlük hizmet akdine tabi olma şartını 60 güne indirdiklerini anlatarak, "Böylelikle hem çalışanlarımıza bir gelir desteği sunmayı hem de işverenimizin ekonomik anlamda dirençlerini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İşçilere, son 12 aylık prim esas kazançlarının yüzde 60'ının İŞKUR tarafından ödendiğini, bunun işçinin net ücretinin yüzde 75-78'ine karşılık geldiğini anlatan Selçuk, ödenekten faydalanan işçilerin genel sağlık sigortası primlerinin de karşılandığını kaydetti.

Ödenek için son süreçte, geçen 15 senede olmadığı kadar başvuruda bulunulduğunu aktaran Selçuk, günlük ortalama yüz bin talep aldıklarını, ödenekten yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasının başvuru sayısını yükselttiğini bildirdi.

Bu süreçte ödemeleri yapmak için kolaylaştırıcı önlemler alındığını aktaran Selçuk, son yasal düzenlemeyle tespitlere ilişkin süreci ödeme sonrasına bıraktıklarını, bunun da ödemeleri hızlandırdığını ifade etti.

Selçuk, mart ayına ilişkin hak edilen ödemeleri tamamladıklarını bildirdi.

İşçileri ve istihdamı korumak için iş akitlerinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme yapıldığını anımsatan Selçuk, böylelikle çarklar eski hızıyla dönmeye başladığında işletmelerin hiçbir işçiyi kaybetmeden üretime daha kolay adapte olacaklarını kaydetti.

Fesih kısıtıyla birlikte pandemi dönemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği getirildiğine ve bundan yararlananların da genel sağlık sigortası primlerinin karşılandığına dikkati çeken Selçuk, bu yıl için 75 liralık asgari ücret desteğinin sürdürüleceğini, böylece asgari ücret üzerinden de 7 milyar liraya yakın destek sağlanacağını anlattı.

270 bin kadar firmadan 3 milyondan fazla işçi için başvuru

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularına ilişkin, "Şu ana kadar 3 milyonu aşkın başvurumuz oldu, 270 bine yakın firmamız söz konusu. 3 milyon başvuruya ulaşmamız, 3 milyon işçimizi, işverenlerimizin istihdam akdi içinde tuttuğunu gösteriyor. Zaten fesih kısıtıyla beraber bütün çalışanlarımız da istihdam koruması altına alınmış oldu." dedi.

Başvuruların geldiği iş yerlerinin işçi sayılarına ve sektörlere ilişkin istatistikleri aktaran Selçuk, bu verilere göre alınacak tedbirlerin konuşulacağını ifade etti.

En önemli konulardan birinin Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının düzgün yapılması olduğunu söyleyen Selçuk, bazı başvuruları mükerrer ya da eksiklerle aldıklarını bildirdi.

Ödenekten faydalanmada sektör veya işçi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmadığını vurgulayan Selçuk, bütün işletmelerin başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Selçuk, "Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bütün dünya pandemi süreciyle mücadele etmeye çalışıyor. En başından sağlık, ekonomi, çalışma hayatı ve sosyal hayata dair aldığımız tedbirlerle şu anda süreci başarıyla yürütüyoruz. Hızlı bir şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu sizlerin de sahadaki destekleriyle oluyor." diye konuştu.

İşçi, işveren ve devletin milli seferberlik ruhuyla bu süreci atlatacağını kaydeden Selçuk, ekonomi tekrar canlandığında üretimin eskisinden daha canlı şekilde devam edeceğine inandıklarını bildirdi.

Selçuk, "Herkesin tek gayesi, çalışanlarımızı gelir desteksiz bırakmamak. Cumhurbaşkanımızdan da aldığımız talimat buydu. Çalışanlarımızın mutlaka yanında olacağız, istihdamı koruyacağız, işletmelerimizin de iş yerlerimizin de firmalarımızın da ekonomik ve mali direncini güçlü kılacağız." dedi.

"İstihdamın artacağına inanıyoruz"

Bakan Selçuk, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

"Kısa çalışma ödeneğinden tüm sektörler yararlanıyor mu?" sorusu üzerine Selçuk, bu konuda herhangi bir sektör kısıtlamasının olmadığını, herkesin başvurabileceğini tekrarladı.

Başvurularda, uygunluk aradıklarını ifade eden Selçuk, bunda, firmanın ya tamamen işleri durdurması ya da 3'te 1 oranında çalışması kriterlerinin olduğuna işaret etti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun böyle günlerde hem işverenin direncini artırmak hem de çalışanın istihdamını korumak için olduğunu vurgulayan Selçuk, işverenlerden, koronavirüs salgını geçtikten sonra istihdamın artırılması için söz istedi.

Selçuk, Türkiye'nin dünyaya, "Biz hem pandemi sürecini atlattık hem de istihdamı artırarak bu yılı kapattık" mesajını vereceğine inandığını, bunda da TOBB'un öncülüğünün önem arzettiğini dile getirdi.

"Uygunluk tespiti ödeme sonrasında"

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili işverene "başvurunuz kabul edilmiştir" diye mesaj gönderildiğini belirten Selçuk, "Uygunluk tespitini biz ödeme sonrasına çevireceğiz. Şu aşamada bizim nisan-mayıs ayı için en önemli hedefimiz bunu hızla ulaştırabilmek sizlere." dedi.

Selçuk, uygunluk tespitlerinin geçmişteki gibi değil, daha kolay olacağına işaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Selçuk'un "Sene sonunda kaç milyon istihdam sağlayacağız?" sorusu üzerine, "Koronanın dünya üzerine etkisi ne olacak, Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisine etkisi ne olacak ona göre tabii. Biz, özellikle Türk işverenleri olarak yanında çalıştırdığı kişilerle gurur duyan işverenleriz." yanıtını verdi.

İşverenler arasında bir anket yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, bunu İŞKUR ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ileteceklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, program sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Asırlık bir dönem bitirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye'nin daha müreffeh, daha dinamik, üretken bir dönemine şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Ramazan ayında da salgına karşı evlerde kalınarak sosyal mesafe kuralına uyulmasını isteyen Selçuk, bu süreçte işverenlerin, çalışanların Türkiye'nin zorlukları aşabileceğini gösterdiğini söyledi.

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