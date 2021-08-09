9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 7 bin 365 oldu.

24 saatte yapılan test sayısı 245 bin 253 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.