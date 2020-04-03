MSB: Saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Ankara Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Barış Pınarı bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

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