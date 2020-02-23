İran koronavirüsle ilgili tedbirleri artırıyor

İran hükümeti, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sınavları erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı.

Tahran,Süleymaniye

İran hükümeti, ülkede 43 kişiye bulaşan ve 8 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısı 43, ölü sayısı da 8'e çıktı. Cihanpur, yeni vakaların yedisinin Kum, dördünün Tahran, ikisinin Gilan, birinin Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde tespit edildiğini söyledi.

Ülke genelinde müzeler ziyarete kapatıldı, sınavlar ertelendi.

Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdistan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında eğitime 2 gün ara verilirken, bazılarında da okullar hafta sonuna kadar kapalı olacak.

Başkent Tahran’da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı.

Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor.

Metrolardaki yoğunluğun da normal zamanlara göre azaldığı ve daha önce yer bulunamayan vagonların boş olduğu göze çarpıyor.

Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise bulunamıyor.

Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtılacağını ve bunun için maske üreten fabrikaların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı.

Virüsün bu ülkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alınmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmazken, buradaki türbeler ziyarete kapatıldı. Kentteki din adamlarının bazıları bu karara itiraz etti.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonuçları negatif çıkan Tahran İl Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi de vaka sayısının artması halinde başkent Tahran’ın karantinaya alınabileceğini söyledi.

Tahran Belediyesi, aralıksız olarak toplu taşıma araçları ve metro vagonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Kum kentinde hayatını kaybedenlerden birinin iş adamı olduğunu ve ticaret amacıyla Çin'e gidip geldiğini söyledi. Nemeki ayrıca Kovid-19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve halktan kendilerine destek vermesini istedi.

Hamaney, yabancı basını seçime katılımı engellemek için koronavirüsü kullanmakla suçladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, bu sabah bir grup din adamı ile görüşmeler yaptı.

Görüşmede seçimler ve yeni tip koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Hamaney, düşman olarak nitelendirdiği ABD ve İsrail'in, "İran'ın muhtelif temellerine darbe vurmak amacıyla komplo hazırladığını" ileri sürdü.

Hamaney, "Düşmana karşı darbeyi vurmak için hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

Yabancı basının İran'daki parlamento seçimlerine yönelik kara propagandayı aylar öncesinden başlattığını belirten Hamaney, seçimlerin yaklaşmasıyla bu propagandanın da arttığını savundu.

Hamaney, "Yabancı basın, virüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Bunu fırsata dönüştürmekten geri kalmadılar. İran, seçimlerde düşmanın propagandasını ve fırsatçılığını boşa çıkardı." görüşlerini paylaştı.

Düşmanların İran'da seçimlere karşı olduğunu belirten Hamaney, buna rağmen halkın seçimlere yoğun katılım gösterdiğini ifade etti.

Irak koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı

Bu arada, Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzattı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, komşu ülke İran'da ölüme sebebiyet veren koronavirüsün ülkeye sıçramasının önüne geçilmesi için ilgili bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Abdulmehdi'nin, "İran vatandaşlarının hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmemesi" yönünde aldığı kararın süresini uzattığı kaydedilen açıklamada, giriş yasağının ne kadar uzatıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'dan dönen 911 kişi karantinada

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde İran'dan dönen toplamda 911 kişinin karantina altına alındığını söyledi.

İran ve Irak arasındaki 8 gümrük kapısından biri olan Süleymaniye vilayetindeki Başmak Sınır Kapısı Basın Sorumlusu Muhtar Hacı Ali de İran'dan dönen Irak vatandaşlarına, IKBY İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıklarının talimatları doğrultusunda sınırda gerekli tıbbi işlemlerin uygulandığını ifade etti.

Ali, Irak vatandaşlarının ayakta muayene edildikten sonra her ihtimale karşı Süleymaniye kent merkezindeki hastaneye nakledildiklerini kaydetti.

Şubatın 20'sinden sonra ise Başmak Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeye dönen 380 Iraklının karantina altına alındığını aktaran Ali, koronavirüsün sıçramaması için söz konusu vatandaşların gözetim altında tutulduğunu belirtti.

Irak'ın koronavirüse karşı tedbirleri

Irak, 20 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmış, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de dün yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

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