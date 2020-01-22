DÜNYA
Giriş Tarihi : 22-01-2020 04:52

ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlıyor

ABD Başkanı Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması bugün yapılacak. Savunma ve davacı taraflar, çarşambadan itibaren günlük 12'şer saat mesai ile iki gün içinde argümanlarını sunmuş olacak.

ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlıyor

Washington

ABD Temsilciler Meclisi tarafından Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki ilk duruşması bugün yapılacak.

Senato Çoğunluk Lideri McConnell'ın, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koymasının ardından duruşma için son aşamaya gelinmiş oldu.

TSİ 20:00'de başlayacak ilk duruşmada, sürecin işleyişine ilişkin McConnell tarafından sunulan tasarının oylanması ve söz konusu kuralların kabul edilmesi bekleniyor. İlk duruşmayı Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yönetecek.

Söz konusu tasarıya göre, savunma ve davacı taraflara, iki güne yayılmış şekilde 24'er saat verilirken, taraflar, çarşamba gününden itibaren günlük 12'şer saat mesai ile iki gün içinde argümanlarını sunacak.

Tarafların tezlerini ortaya koymalarının ardından "jüri" görevi gören senatörler, davacı ve savunma taraflarına 16'şar saatlik zaman dilimlerinde sorularını yöneltebilecek. Ayrıca, sürece ilişkin sunulması beklenen tüm tanık ve belgelere ilişkin oylama bu soru-cevap bölümünün ardından yapılacak.

Demokratlar, söz konusu maddelere "taraflı" ve ayrılan zamana "kısa olduğu" gerekçesiyle tepki gösterirken, Beyaz Saray ise Trump'ın hızlı bir yargı süreciyle aklanması için verilen bu süreden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

&lt;br class="k-br" /&gt;

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: Trump yargılanma
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA