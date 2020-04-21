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Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2259 oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu." denildi.