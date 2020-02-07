SPOR
Giriş Tarihi : 07-02-2020 10:01

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti.

 

ETİKETLER: Gençlerbirliği Süper Lig Trabzonspor
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA