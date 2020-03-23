EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-03-2020 12:08

Tüketici güven endeksi martta arttı

Tüketici güven endeksi martta geçen aya göre yüzde 1,7 artarak 58,2 oldu.

Tüketici güven endeksi martta arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Şubatta 57,3 olan endeks değeri martta 58,2'ye çıktı.

 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,3 artarak 78,6 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi martta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 75,6'ya geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 7,2 artarak martta 57,6 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 5,8 azalışla 21,2 oldu.

 

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