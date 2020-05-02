İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 710'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 28 bin 710'a yükseldi.

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak, 28 bin 710'a çıktı.

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