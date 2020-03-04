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Giriş Tarihi : 04-03-2020 11:44

Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür

Milli Savunma Bakanı Akar, Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili, "Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler, siyasi çözümlerdir." dedi.

Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız çözümdür, barışçıl yöntemler, siyasi çözümlerdir." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili de Bakan Akar, "Faliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Mehmetçik kendisine verilen görevi kahramanlıkla yerine getiriyor." dedi.

 

ETİKETLER: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR BAHAR KALKANI HAREKATI
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