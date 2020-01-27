Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerden Tansel Elidar, Ömer Elidar, Sena Kahraman ve Sevim Canbaz toprağa verildi.

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Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne Tansel (40) ile oğlu Ömer Elidar'ın (12) cenazesi toprağa verildi.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyüne getirildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Maden Kaymakamı Refik Özsoy'un da katıldığı cenaze namazının ardından Tansel ile oğlu Ömer Elidar'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Depremde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sena Kahraman ile 60 yaşındaki Sevim Canbaz için Sürsürü Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene aile yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her iki tabutun üstüne eşarp, ayrıca 14 yaşındaki Sena Kahraman'ın tabutuna duvak konuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası bakanlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenazeler taşınarak araca kondu.

Kahraman ve Canbaz, daha sonra Elazığ Asri Mezarlık'ta defnedildi.