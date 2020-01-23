EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-01-2020 11:59

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını Doğu Akdeniz'in 3 ili sırtladı

Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 49,89'u Mersin, Hatay ve Adana'dan 1 milyar 128 milyon 147 bin dolarlık dış satımla yapıldı.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını Doğu Akdeniz'in 3 ili sırtladı

Adana

Adana Sanayi Odasının verilerine göre, Türkiye'nin 2019'da yaş meyve ve sebze ihracatının büyük bölümü Doğu Akdeniz illerinden yapıldı.

Çukurova ve Amik Ovası'nın bereketli topraklarındaki Adana, Mersin ve Hatay, geçen yıl yaş meyve ve sebze ihracatını sırtlayarak ülkeye en fazla dolar girişini sağlayan ilk 6 il arasında yer aldı.

Geçen sene kentlere göre 567 milyon 661 bin dolarla en fazla ihracat yapan Mersin'in Türkiye genelindeki payı da yüzde 25,10 oldu.

İkinci sırada yer alan Hatay 447 milyon 70 bin dolarla Türkiye ihracatının yüzde 19,77'sini gerçekleştirdi.

Yaş meyve ve sebzede Adana ise 113 milyon 416 bin dolarlık ihracat yapıp yüzde 5,02'lik payla 6'ncı sırada yer aldı.

Doğu Akdeniz'in 3 ili ihracatın yarısını yaptı

Mersin, Hatay ve Adana geçen sene yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 49,89'unu gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'in 3 kenti, 2 milyar 261 milyon dolar seviyelerinde yapılan Türkiye ihracatında toplamda 1 milyar 128 milyon 147 bin dolarla en fazla ihracat yapan ilk 6 il arasında yer aldı.

 

ETİKETLER: türkiye yaş meyve mersin hatay adana yaş meyve ve sebze ihracatı
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