Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 336 bin lira, en yüksek 342 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 342 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 109 milyon 726 bin 292,65 lira, işlem miktarı ise 327 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 918 bin 866,24 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 336.500,001.622,70En Düşük 336.000,001.613,00En Yüksek342.000,001.631,00Kapanış342.000,001.626,00Ağırlıklı Ortalama 339.070,001.617,64Toplam İşlem Hacmi (TL)109.726.292,65Toplam İşlem Miktarı (Kg)327,35Toplam İşlem Adedi18

