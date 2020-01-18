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Giriş Tarihi : 18-01-2020 14:01

Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığı'na defnedilecek

Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Halıcı, Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na gömülmesi konusunda bir sorun kalmadığını bildirdiğini söyledi.

Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığı'na defnedilecek

Ankara

Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, taziyelerin kabul edildiği vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında, Rahşan Ecevit'in eşi eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yanına defnedilmesinin, hem vakfın hem de tüm Ecevit'i sevenlerinin isteği olduğunu söyledi. 

Bülent Ecevit'in en yakınındaki isim: Rahşan Ecevit
DSP Genel Başkanı Aksakal: Rahşan Ecevit'in defin işlemi pazar günü gerçekleşebilirCumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Aksakal'a taziyelerini bildirdiRahşan Ecevit Devlet Mezarlığı'na defnedilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilettiğini belirten Halıcı, "Hem olumlu bir bilgi sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Hem de sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce aradı ve Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti ve TBMM Grup Başkanvekillerinin bugün Mecliste bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için herhangi bir sorun kalmadığını bize iletti." diye konuştu.

Bu gelişmenin bütün Ecevit sevenleri çok mutlu ettiğini vurgulayan Halıcı, "Müteşekkiriz. Bütün Ecevit dostlarının, Ecevit'i seven herkesin tekrar başı sağ olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Halıcı, cenaze töreninin büyük ihtimalle yarın yapılacağını, programa ilişkin detayların gün içinde açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan vakfa gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ile Rahşan Ecevit'i sevenler, Emrehan Halıcı'ya taziye dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Halıcı'yı arayarak başsağlığı dileğini ilettiği öğrenildi.

 

ETİKETLER: rahşan ecevit bülent ecevit devlet mezarlığı
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