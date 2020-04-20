Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs belirtisi taşıyan bir tutuklunun testinin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlünün hastanelerde izole edildiği bildirildi.

İzmir

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