SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-04-2020 08:06

Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit oldu

Manisa Valisi Deniz, "Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit oldu

Manisa

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Vali Deniz, yayımladığı taziye mesajında Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı emrinde görevliyken Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın şehadet haberini aldığını belirtti.

 

Deniz, şunları kaydetti:

"Manisa Soma nüfusuna kayıtlı Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim. Tüm milletimizin başı sağ olsun."

Acı haber aileye verildi

Bu arada, Durhan'ın Manisa'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er, resmi daire yetkilileri, şehit Piyade Uzman Çavuş, şehidin Atatürk Mahallesi, Sezer Sokak'taki baba evine giderek aileye acı haberi verdi.

Şehidin babası Halil ve annesi Hatice Durhan ile yakınlarını, komşuları ve protokol üyeleri teselli etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ilçedeki Hayber Camisi'nin imamı olan babası Halil Durhan, oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra evinin önünde taziyeleri kabul etti.

Durhan, "Bizler sizlere camide şehitliğin ne anlama geldiğini anlattık. Ama bu bizim başımıza geldi. Allah bize sabırlar versin. Başımız sağ olsun." dedi.

İzmir'in Foça ilçesindeki Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığındaki görevli Durhan'ın geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığına katıldığı öğrenildi. 

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ETİKETLER: asker şehit
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