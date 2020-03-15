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Fransa'da sarı yelekliler gösteri yasağına rağmen sokaklara çıktı

Fransa'da sarı yelekliler, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle 100'den fazla kişinin bir araya geldiği etkinlik ve gösterileri yasaklamasına rağmen eylem yaptı.