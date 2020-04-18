SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-04-2020 09:23

Avrupa Parlamentosu 3 milyar avroluk Kovid-19 tedbirlerini onayladı

Avrupa Birliği'nin Kovid-19 salgını nedeniyle hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk tedbirler, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.

Avrupa Parlamentosu 3 milyar avroluk Kovid-19 tedbirlerini onayladı

Brüksel

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladığı yaklaşık 3 milyar avroluk tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

AP, Kovid-19'a ilişkin tedbirleri görüşmek için Brüksel'de Genel Kurul oturumu gerçekleştirdi.

Oturumda, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için AB bütçesinden 3,8 milyar avro kaynak aktarılmasına onay verildi.

Milletvekilleri, onayladıkları bir başka karar tasarısında ise Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı kurtarma paketi hazırlanması gerektiğini ve AB bütçesi garantisinde yeni ortak borçlanma enstrümanına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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ETİKETLER: korona virüs
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