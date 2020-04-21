EKONOMİ 3 OKUNMA

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi

Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde sıfır ile 50 arasındaki oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.