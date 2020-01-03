EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-01-2020 11:52

Yumurta ve su ürünlerindeki KDV indirimi üreticileri sevindirdi

Yumurta ve su ürünlerinin toptan satışlarında KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e indirilmesi, söz konusu sektörlerde memnuniyetle karşılandı.

Yumurta ve su ürünlerindeki KDV indirimi üreticileri sevindirdi

Ankara

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirilmişti. Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. 

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, KDV indiriminin balıkçıları memnun ettiğini, bu adımın balıkçılara ve tüketicilere faydalı olacağını söyledi.

KDV indiriminin balık fiyatlarına da etki edebileceğini belirten Özkaya, şöyle konuştu:

"Balık çok değerli bir besin kaynağı. Yapılan düzenleme bu besin kaynağının tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırdı. Bu indirim balık eti tüketiminin artmasına fayda sağlayacaktır. Ayrıca, su ürünlerinde kayıt dışılık ülke ekonomisine zarar veriyor. KDV indirimiyle su ürünlerinde kayıt dışılık azalacaktır. Kooperatiflerin balık satışlarında da KDV'nin indirilmesini bekliyoruz."

Fiyatlarda istikrar beklentisi

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon da KDV indiriminin üreticiyi çok mutlu ettiğini, söz konusu indirimle mağduriyet oluşturan yaklaşık yüzde 7'lik KDV yükünün ortadan kalktığını bildirdi.

Üreticilerin yüzde 8'lik KDV ödemesini yaparken bir finansman maliyetini de karşılamak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Afyon, bunun da yumurta fiyatlarında dalgalanmaya sebep olduğunu dile getirdi.

Afyon, yumurta üretiminde meydana gelen bazı fiyat düşüşlerinden tüketicinin yararlanamadığını belirterek, "Düzenlemeyle yumurta fiyatlarına istikrar gelecek." diye konuştu.

Yumurta sektöründe kayıt dışılığın arttığını ifade eden Afyon, düzenleme sayesinde sektörün tamamının kayıt altına alınabileceğini de sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER: yumurta ve su ürünleri kdv indirimi
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