'Postür bozukluğu birçok ağrıya sebep oluyor'

Doç. Dr. Kaplan, yaşam tarzı ve yanlış duruş pozisyonları nedeniyle yaşanan postür bozukluklarının vücuttaki birçok ağrının kaynağı olduğunu söyledi. -

Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyhmus Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşam tarzı alışkanlıkları, yanlış pozisyonda yapılan egzersizler, yük kaldırırken yapılan yanlışlıklar, yayık duruş ve oturuş pozisyonlarının postür problemine yol açtığını belirtti.

Boyun, sırt ve bel ağrılarının genellikle yaşam tarzından kaynaklandığını dile getiren Kaplan, "Çok uzun süre masa başında oturmak veya bilgisayar karşısında durmak, araba sürmek, televizyon seyretmek postür problemine davetiye çıkartıyor." dedi.

Kaplan, günün büyük kısmını oturarak ve dizleri bükük şekilde geçiren insanların çoğunda duruş bozukluğuna yol açacak problemlerin oluştuğunu vurgulayarak, insanların yüzde 80'inden fazlasının hayatlarının bir döneminde bel ağrısı çektiğini anlattı.

Baş ağrısından sonra en sık görülen bu rahatsızlığın sıklıkla 30-50 yaş arasında görüldüğünü ifade eden Kaplan, kötü postürün tek gecede ortaya çıkmadığı gibi bir iki günlük bir egzersizle de düzeltilemeyeceğini belirterek, düzenli egzersiz yapılması uyarısında bulundu.

Ağrıları nedeniyle hastanelere başvuranların çoğunda postür problemi tespit ettiklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Estetik kaygılarla sürekli yüksek topuklu ayakkabıları tercih eden kadınlarda bu problem sıklıkla görülüyor. Vücudun ağırlık merkezi değiştiği için vücut buna adapte olma çabası içerisine giriyor. Yanlış duruş pozisyonu devam ederse kişilerde zamanla postür problemi ortaya çıkıyor. Araç kullanırken daha dikkatli etrafa bakmak, televizyon kumandasıyla sürekli zaping hareketi yapmak, bilgisayar kullanırken daha dikkatli bakmak için sürekli öne eğilme hareketi yapıyoruz. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonlarıyla uğraşırken vücudumuza zaman içerisinde yanlış duruş pozisyonu veriyoruz. Kaslarımız ve vücudumuz yaptığımız yanlış hareketlere zamanla adapte oluyor. Bu nedenle bazı kaslarımıza fazla, bazılarına az yük biniyor, bu da zamanla deformasyonlara neden oluyor."

Bazı insanların duruş bozukluğundan kaynaklı bel, bacak ve kalça bölgelerinde oluşan ağrıları farklı hastalık türleriyle karıştırdığını vurgulayan Kaplan, "Yıllarca kendini migren zannedip doktor doktor gezen hastalarla karşılıyoruz. Bu hastalara postür düzeltici egzersiz verdiğimizde yıllarca devam eden şikayetleri ortadan kalkabiliyor. Egzersizlerin düzenli yapılması gerekiyor. Postür oluşumuna neden olabilecek günlük yaşam tarzının gözden geçirilmesi gerekiyor. Postür düzeldikçe insanlar kendini daha genç ve zayıf hissedecektir." ifadelerini kullandı.