Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 541 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi.

Paris

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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19] salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak 10 bin 869'a yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.