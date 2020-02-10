EĞİTİM
Giriş Tarihi : 10-02-2020 16:23

Van'da eğitime yarın da ara verildi

Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Van'da eğitime yarın da ara verildi

Van

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. 

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'da bugün de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle eğitime ara verilmişti.

 

 

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