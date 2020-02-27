Ticaret Bakanı Pekcan: Sarp, Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarının kapasiteleri artırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, "İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda kaldık. Gürcistan üzerinden Sarp Sınır Kapımızın, Türkgözü'nü ve Çıldır Aktaş kapımızın kapasitelerini artırdık." dedi

Kilis

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pekcan, şunları kaydetti:

"İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda kaldık. Aslında İran bizim Orta Asya'ya da ihracat yolumuz ama Gürcistan'la şu an temas halindeyiz. Azerbaycan'dan yeni geldik. Gürcistan üzerinden Sarp Sınır Kapımızın, Türkgözü'nü ve Çıldır Aktaş kapımızın kapasitelerini artırdık. Bizim Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz var. Bu hatta günde 1 tren çalışıyor ve 40 vagon. Bunu 60 vagona çıkartabiliyoruz. Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüştüm. Gerekirse bu hattı 7 tren-güne kadar çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla yeter ki ihracatçılarımız istesin biz onlar için önlerindeki tüm engelleri kaldıracağız, bunun içinde, bu geçiş döneminde, bu süreç içerisinde kotalar da dahil."