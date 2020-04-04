Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 904 artarak 16 bin 627'ye ulaşırken, ölü sayısı 164 artışla bin 651 oldu.

Rotterdam

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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

RIVM'nin açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 336 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 6 bin 622'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısı 904 artarak 16 bin 627'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 164 artışla bin 651'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin çoğu 80 ila 84 yaş aralığında olurken, hastalık belirtileri bulunanların test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakamın daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da bin 190 Kovid-19 hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

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