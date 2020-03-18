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Giriş Tarihi : 18-03-2020 12:57

Batı Karadeniz Bölgesi ve Ankara için kar uyarısı

Batı Karadeniz Bölgesi ve Ankara için kar uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi ve Ankara için kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 

Ankara'da da bu akşam saatlerinden sonra kar yağışı öngörülüyor. Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Karla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

 

ETİKETLER: batı karadeniz bölgesi ankara kar yağışı hava durumu
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