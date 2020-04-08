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Giriş Tarihi : 08-04-2020 17:39

Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için baş sağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 sivilin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için baş sağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 sivilin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı: 5 sivil şehit oldu

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin alçakça tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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