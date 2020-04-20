SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-04-2020 13:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim törenine katıldı.

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ETİKETLER: korona virüs
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