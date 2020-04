Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." dedi.

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim törenine katıldı.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açılıyorBakan Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin solunum cihazı üretilmiş olacak

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir." dedi.

