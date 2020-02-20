'Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.
Berlin
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.
Almanya'da aşırı sağ terörü Türkleri hedef aldı
Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." ifadelerini kullandı.