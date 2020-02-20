DÜNYA
Giriş Tarihi : 20-02-2020 14:54

'Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.

'Irkçılık bir zehirdir ve bu zehir toplumumuzda var'

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı hakkında, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır." dedi.

Almanya'da aşırı sağ terörü Türkleri hedef aldı

Merkel "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER: IRKÇILIK almanya başkanı angela merkel almanya
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