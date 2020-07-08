SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-07-2020 19:58

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3166
  • 2Trabzonspor3162
  • 3Sivasspor3154
  • 4Galatasaray3152
  • 5Alanyaspor3151
  • 6Fenerbahçe3150
  • 7Beşiktaş3050
  • 8Göztepe3139
  • 9Gaziantep FK3038
  • 10Antalyaspor3138
  • 11Kasımpaşa3036
  • 12Gençlerbirliği3133
  • 13Yeni Malatyaspor3132
  • 14Denizlispor3132
  • 15Kayserispor3031
  • 16Konyaspor3030
  • 17Çaykur Rizespor3029
  • 18MKE Ankaragücü3126
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İşleriniz Nasıl Gidiyor ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR
YARGITAY'DA BAZI DAİRELER KAPANIYOR
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA