SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-01-2021 19:07

8 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

8 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: Sağlık lıd-19 Fahrettin Koca
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  • Süper LigOP
  • 1Beşiktaş1634
  • 2Fenerbahçe1632
  • 3Gaziantep FK1631
  • 4Alanyaspor1730
  • 5Galatasaray1630
  • 6Hatayspor1627
  • 7Trabzonspor1726
  • 8Konyaspor1622
  • 9Fatih Karagümrük1621
  • 10Yeni Malatyaspor1621
  • 11Antalyaspor1721
  • 12Çaykur Rizespor1620
  • 13Göztepe1619
  • 14Sivasspor1619
  • 15Başakşehir FK1619
  • 16Gençlerbirliği1619
  • 17Kasımpaşa1619
  • 18MKE Ankaragücü1615
  • 19Denizlispor1613
  • 20Kayserispor1613
  • 21BB Erzurumspor1713
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