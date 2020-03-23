GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-03-2020 15:36

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'ya gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Sakarya

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'ya gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Ro-Ro kuru yük gemisiyle Ukrayna'dan Karasu Limanı'na getirilen 88 tır şoförü, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından otobüslerle önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

İkinci sağlık kontrolünün ardından tek tek odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da tır şoförlerine destek sunacak.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.

 

ETİKETLER: ukrayna tır şoförleri sakarya öğrenci yurdu karantina
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA