Küresel piyasalar artan iyimserlikle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması ile pozitif seyrediyor.

İstanbul

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile azalması New York borsasında rekor getirirken, petrol ve altın fiyatları da geriledi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın saldırıları ile ilgili olarak "Herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.

Analistler, karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının piyasalarda iyimserliği artırdığını bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD'de S&P 500 endeksi gün içinde tarihi zirvesini görürken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artışla kapanış rekorunu kırdı. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,56 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını yaptı.

Artan iyimserlikle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 3 azalışla 66 dolar sınırına kadar gerilerken, altının ons fiyatı 1.611 dolar seviyesinden düşüşe geçerek 1.555 dolara indi.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ederken, artan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında yükselişler görüldü. Dün açıklanan Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin de beklentilerden iyi gelmesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin, Brexit anlaşmasını 31 Ocak’ta hayata geçirme konusunda kararlı olan İngiltere hükümeti tarafından "olumlu" olarak değerlendirilmesi sonrası sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3117'den işlem görüyor.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyrin Asya borsaları ile yeni güne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 112.876 puandan tamamladı. Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 115.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,90-5,95 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı dış ticaret dengesi sanayi üretimi endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları