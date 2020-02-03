Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde, perşembe ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.

İstanbul

İstanbul'un çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe günü bölge genelinde yağış beklenirken, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, bölgede yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

- Sıcaklık, azalacak

Hava sıcaklıklarında ani düşüşlerin beklendiği bölgede, sıcaklık 10-15 derece azalacak.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği, ancak rüzgarın çarşamba öğle saatlerinden başlayıp, perşembe günü de dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

- Perşembe kar bekleniyor

İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi bekleniyor. Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor.

Güney, batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgarın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derecede düşüreceği öngörülüyor.

Ayrıca İstanbul'da yağışın perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor.