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Giriş Tarihi : 17-03-2020 08:49

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 37 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Şuhut ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da incelemelerde bulundu. 

 

ETİKETLER: aftonkarahisar şuhut yolcu otobüsü
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