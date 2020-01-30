Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 72,08, Marmaris'in 162,06 kilometre açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM: Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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— AFAD (@AFADBaskanlik) January 30, 2020
Deprem, yaklaşık 12,11 kilometre derinlikte gerçekleşti.