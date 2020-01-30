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Giriş Tarihi : 30-01-2020 15:43

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 72,08, Marmaris'in 162,06 kilometre açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

#DEPREM: Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

➡https://t.co/cofXSurHiN

— AFAD (@AFADBaskanlik) January 30, 2020

Deprem, yaklaşık 12,11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

ETİKETLER: AKDENİZ DEPREM AFAD
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