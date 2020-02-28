Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ankara Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından bölgedeki gelişmeler ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının sınırdaki faaliyetleri takip ediliyor.

2- CHP MYK, parti genel merkezinde toplanacak.

3- TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı son çeyrek ve yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak, ocak ayı dış ticaret ile motorlu kara taşıtları istatistiklerine ilişkin haber bültenlerini yayımlayacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

7- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.



8- Van'ın Başkale ve Elazığ'ın Sivrice ilçelerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu biri firari 49 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edilecek.

11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

12- Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Antalya)

13- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

14- Türkiye'den Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak.

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