SAĞLIK
Giriş Tarihi : 22-04-2020 09:49

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak. 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

3- TCMB, nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksini yayımlayacak.

4- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

5- İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye'nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle yapılacak.

6- AB ülkelerinin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA