Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
3- TCMB, nisan ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksini yayımlayacak.
4- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile geçen yıla ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
5- İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı, Türkiye'nin çağrısı üzerine dışişleri bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle yapılacak.
6- AB ülkelerinin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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